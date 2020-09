Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin inşasında emeği geçenleri tebrik etti. Hastanede hizmet verecek sağlık personeline başarı dileyen Erdoğan, Göztepe'de açılan hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ı rahmetle yâd ettiklerini söyledi. Erdoğan, maddi zenginliğin, sosyal adalet ve eşitliği temin etmeye yetmediğinin pandemi sürecinde çok acı şekilde görüldüğünü vurguladı ve "Türkiye, salgını 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1.213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır" dedi.

PANDEMİDE 16 DEV HASTANE

Erdoğan, İstanbul'un her iki yakasında Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin salgında faaliyete geçtiğini hatırlatarak "Göztepe Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz" diye konuştu.

YA DİPLOMASİ YA SAHANIN DİLİ

Konuşmasında Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye dayatılmak isteyen haritalara ve baskılara da çok net şekilde cevap veren Erdoğan “Ülkemize karşı kurulan ittifakların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Ülkemizin, adil olmak kaydıyla her paylaşıma hazır olduğunu vurguluyoruz. Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askerî güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya diplomasinin ya da sahada acı tecrübeyle anlayacaklar" ifadesini kullandı.

İSTANBUL'UN 4. ŞEHİR HASTANESİ

Hizmete giren Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, sahip olduğu özelliklerle de adından söz ettiriyor. Türkiye'nin her yerinden hastalara hizmet vermesi beklenen hastanenin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göztepe'nin İstanbul'daki 4. şehir hastanesi olduğunu söyledi. Koca konuşmasında vatandaşları da uyararak “Salgın sebebiyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda. Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil onlarca can yakmaktadır. Bu altyapılara ihtiyaç duymadan önce hastalıktan korunmak için tedbirlere uymanın tartışmasız gerekliliğidir” dedi.

DEPREMDEN BİLE ETKİLENMEYECEK

¥ İstanbul'da önemli bir ihtiyaca cevap vermesi beklenen hastane 600 yataklı.

¥ 177 bin metrekare kapalı alanda, 27 ameliyathane, 96 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

¥ Aynı anda 175 poliklinikte hasta muayene edilebilecek.

¥ Yatak sayısı 1.110'a yükselecek. İkinci fazla birlikte 38 doğum salonu hizmete alınacak.

¥ 385 sismik izolatörün yer aladığı binada deprem anında hizmet kesintiye uğramayacak.

¥ Hastaneye ikinci etabının da tamamlanmasıyla 350 yatak daha ilave edilmesi planlanıyor.