Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız."
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,KKTC,