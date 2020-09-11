Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

Olayın aslı şudur; uzun süredir devam eden büfe, ankesör, operasyonel hat gibi soruşturmaları var. Bu arada da müfettişlerimiz tarafından da idari soruşturmalar tarafımızdan da yürütülür. Bu kişilerin hepsi 2008-2009-2012 belki 2013'te yani hesap ettiğimiz gibi 8 ile 12 yıllık kaymakamlardır. Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi. Bu hadiseyi saçma sapan iddialara delil yapıp, çalışanlara bizim o zaman söylediğimiz net ve açıktır. Soruşturma açılmış, mahkeme beraat kararı vermiş, siz de bir eksiklik görmemişseniz, yerine iade edersiniz. Ama sonra kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım? Tedbir almayacak mıyız? Bundan yaklaşık 1,5 ay önce 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini de pasif göreve aldık.

15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa o haindir. Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Biz gereğini yapıyoruz ama anlamak istemiyorlar. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüler saldırıyor, Odatv saldırıyor, Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet sözcüleri saldırıyor. Bugün Cumhuriyet gazetesinde yazan, bana bazen kızıyorlar bunları muhatap almayın diye... Diyor ki oradaki berduş, 'İçişleri Bakanlığı yüzde 3,5 ancak şey yapıldı'. Elinin tersiyle itiyorlar. Berduşa (Barış Terkoğlu) sesleniyorum; ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim. Milletin adamıyım. Kime uşaklık yaptığınız belli. FETÖ soruşturmalarını akamete uğratmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar.