Macron'un ifadelerini hatırlatan Çıray "Macron 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan ile' demiş. Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini biz ciddiye almıyoruz." diye konuştu. "Macron, haddini bilmelidir" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale ettirmeyiz" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise "İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama millî meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz" dedi.
İYİ Partili Çıray: Hadsiz Macron'u ciddiye almıyoruz
12.09.2020 - 06:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 06:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti Millî Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hamaset peşinde olduğunu söyledi.
Etiketler : Aytun Çıray,
731247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/731247.aspx
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