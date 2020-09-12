Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron'un ifadelerini hatırlatan Çıray "Macron 'Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan ile' demiş. Macron'un haddini aşan, kaba saba, taktiksel sözlerini biz ciddiye almıyoruz." diye konuştu. "Macron, haddini bilmelidir" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale ettirmeyiz" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise "İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama millî meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz" dedi.