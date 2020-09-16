Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlayarak Aliyev'e ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti. Erdoğan, 102 yıl önce Anadolu'dan kardeş Azerbaycan'ın yardımına koşan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan Millî Ordusu ile omuz omuza vererek tarihî bir zafere imza attığını belirtti. Dün olduğu gibi bugün de "İki devlet, tek millet" şiarıyla bütün alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını tekrarlayan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti. Erdoğan dün ayrıca Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ikili ilişkileri ve D. Akdeniz’i görüştü.