Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gazi ve yakınlarını bakanlıkta konuk etti. Konuşmasına “Fedakârlıklarınız ödenmez, sizlerle bir araya gelmekten onur duyuyorum” diyerek başlayan Bakan Soylu, bin yıldır bu topraklar üzerinde büyük mücadeleler verildiğini hatırlattı, “Güçlü, zengin ve kudretli olmamızı istemiyorlar” ifadesini kullandı. Soylu, Türkiye’nin bugün hayal edilemeyecek noktalara gelmesinde şehit ve gazilerin yadsınamaz rolleri olduğunu vurguladı.

DÜNYANIN NERESİNDE BU HAK!

Geçtğimiz günlerde AYM ile ilgili yaptığı açıklamaya da değinen İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi: “Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma gitti. Kimlerin AYM’yi savunduğunu gördüm. Bu devlete ‘katil’ diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından ‘siz katil deme hürriyetine sahipsiniz’ diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yel yuf etmek isteyenler, hepsi bir cephe oldular. Hepsini bir fotoğrafta görmeyi Allah nasip etti. Bu masanın etrafındaki insanlara ne anlatacağız? Geçen gün Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde yürüyenler, bizim için kahraman olanlar; bu ülkenin bir parçasında kendisini hissettiğini zannedenler için katil. Birileri benim bunu kabul etmemi bekliyorlarsa yanılıyor. Dünya kadar saldırsınlar. Böyle bir şey olabilir mi? Benim Anayasa Mahkeme’m bunlara bunu söylemenin, bir özgürlük hakkı olduğunu söyleyecek. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey söz konusu değildir. Sırça köşklerde oturup özgürlük naraları atanlar, dönüp bu ülke için canını ve ailesini terk etmeye hazır olanların nasıl bir iman içinde olduğuna baksınlar.”

Soylu sözlerini, “Allah bizi size mahcup etmesin. Hepinize minnet borçluyuz. Ne yapsak bunu ödeyemeyiz” şeklinde tamamladı.