Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron’dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek, Fransa’nın Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti.

Türkiye’nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, her zaman olduğu gibi diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, bu süreçte Fransa’dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini kaydetti.

Macron ise BM Genel Kurulu’na yönelik video mesajında Türkiye’ye saygı duyduğunu ve diyaloğa hazır olduklarını bildirdi.