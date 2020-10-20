Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum" dedi. Dağ'ın açıklaması şöyle: "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum."