AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum" dedi. Dağ'ın açıklaması şöyle: "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum."
AK Partili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
20.10.2020 - 09:06 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Etiketler : AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ,koronavirüs,
740249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/740249.aspx
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