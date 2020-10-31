Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 46 vilayeti gezdiklerini söyleyen İnce, CHP'den gelen Millet İttifakı'nı böldüğü yönündeki tepkilere cevap verdi. Muharrem İnce "Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olabilirdi. 50+1'de bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı'nı desteklemiyoruz ki böyle bir şey yok. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya, mecbur muyum? Yani Atatürk diyemeyeceksin, 'Gazi Mustafa Kemal' diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın, seninle siyaset yapamam ben yollarımı ayırırım, mecbur muyum?” dedi.

CHP'nin ülkeye umut olamadığını dile getiren İnce "Parti kuracak mısınız?" sorusunu "Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Bakarız ona zamanı gelince. Biz şimdi milleti dinliyoruz" diyerek cevapladı.