Covid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir tedavi sürecini evinde geçireceğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandığını belirten Pakize Mutlu Aydemir, “Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.
AK Partili vekil koronavirüse yakalandı
10.11.2020 - 16:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aydemir takipçilerinden ve Balıkesirlilerden dualarını esirgememelerini istediği mesajında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekti.
Etiketler : AK Parti,
745591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/745591.aspx
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