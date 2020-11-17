Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışıyorlar ben de hayretle izliyorum. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok" diye inkar etmişti. Anayasa çalışması yaptıklarına dair eski görüntülerinin çıkmasına rağmen, böyle bir planın olmadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kadar net söylüyorum. Bir deli bir kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz" diye açıklama yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında tarih verdi ve 2 Haziran 2018 tarihli gazetelerde Kılıçdaroğlu'nun anayasa çalışmasını duyurduğunu açıkladı.

Sözcü gazetesi o gün Kılıçdaroğlu'nun ağzından "İttifak'ın yeni anayasası hazır" manşetini atmıştı.

Cumhuriyet gazetesi de "CHP lideri Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme geçiş hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı: Anayasada uzlaşırız" ifadelerini yazmıştı.

Kılıçdaroğlu gazeteye "Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni var elimizde" demiş, Akşener ile buluşacağını söylemişti.