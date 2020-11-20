Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Arınç'ın terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri ve iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki sözleri tepki çekti.

Arınç "Artık adaleti yüksek sesle istiyoruz. Bunu kim talep ederse haklıdır. Bu kararı veren insanlar sorumluluk alsınlar. Bu sorumluluğun dışında hareket ederlerse ben onlara çok uzak olmayan bir geçmişte yaşananları söylerim. Ergenekon davaları da böyleydi. Ama Ergenekon'da karar veren hakim ve nerede ve hangi durumda olduklarına bakın lütfen" dedi.

"HAKİMLERİ HEDEF ALDI"

Arınç'ın FETÖ'cü hakim ve savcıları günümüzde karar verenlerle mukayese etmesi yüksek yargı mensuplarını da kızdırdı.

Danıştay üyesi Muharrem Özkaya sosyal medya hesabından "FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele eden cumhuriyet savcılarını, bu davalarda karar veren hakimleri; Ergenekon hakim ve savcıları ile mukayese bühtandır (kara çalma, iftira). 15 Temmuz'da aracına 3 kurşun saplanan bir hakim olarak söylüyorum; Sayın Bülent Arınç, 15 Temmuz'da da anlamamışsınız. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan ya da başkalarındaki inandığınız hukuksuzlukları, hakimleri tehdit eder gibi söylemeden gündeme getirmek pek ala mümkündü. Hakimleri bu sekil hedef almadan ilk derece mahkemeleri AYM kararlarina uymalıdır diyen yüzlerce hukukcu var" diye mesaj yazdı.

"KAVALA İÇİN CÜBBEYİ GİYESİM GELDİ" DEMİŞTİ

Arınç, Habertürk'te yaptığı açıklamada "Osman Kavala 2017'den beri 3 buçuk yıldır tutuklu. Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" demişti.

Arınç, Demirtaş için de "Selahattin Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek" demişti.