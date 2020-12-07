Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Herrström’ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
07.12.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström’ü kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström,
751613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/751613.aspx
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