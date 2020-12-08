Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun, 2021 yıl bütçe görüşmelerindeki konuşmasında, geleneğini bozmayarak ne kadar yalan, iftira varsa süreye sığdırmaya çalıştığını, Cumhurbaşkanı avukatlarından danışmanlarına kadar ne kadar yalanlanan konu varsa tekrar gündeme getirdiğini söyledi.

"Ana muhalefet liderinden daha olgun bir duruş, daha usturuplu bir dil beklerdik ancak Sayın Kılıçdaroğlu adeta 'Neresini düzeltelim' diyeceğimiz bir konuşma gerçekleştirdi." ifadesini kullanan Turan, Kılıçdaroğlu'nun dünkü bütçe görüşmelerinde hükümeti eleştirirken AK Parti milletvekillerinin "Aday ol" sözüne, kürsü heyecanıyla bir an adaymış gibi karşılık verdiğini ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştığını belirtti.

Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Kılıçdaroğlu'nu kaset operasyonuyla genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. 'Siyasi dostları'na rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım."

"Partisi aday olacağını ortaya koyuyorsa bundan keyif alırız"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turan, Kılıçdaroğlu'nun, 2021 yılı bütçesi üzerindeki konuşmasında, belki de kendisinden ilk kez duyulacak şekilde Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini ima eden ifadelerde bulunduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Meselenin kendisini değerlendirdiğimizde gördük ki AK Parti milletvekillerimizin 'Madem hükümet, idare bu kadar kötü. O zaman aday ol.' demesi üzerine, kürsü heyecanıyla anlık heyecanla verdiği bir kararla karşı karşıyayız. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatta tüm partilerin genel başkanlarının tabii ki aday olmasını canıgönülden isteriz ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan, operasyonla partinin başına baştan 'Geçmeyeceğim' demesine rağmen geçiren iradenin onun adaylığına izin vermeyeceğini düşünüyoruz."

Şimdiye kadar hiçbir seçimde Cumhurbaşkanlığına aday olmamasından yola çıkarak Kılıçdaroğlu'nun tekrar yeni dönemde aday olmayacağını düşündüğünü belirten Turan, şunları söyledi: Ancak kendisi, partisi aday olacağını ortaya koyuyorsa bundan keyif alırız. Ama ben bu işin kürsü heyecanıyla anlık bir açıklama olduğuna inandığım için diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu '2023'te Cumhurbaşkanlığına adayım.' diyorsa, sözünün arkasında durabiliyorsa ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak en az onun kadar bu demokratik hakkımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum.