Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel mesleklerin teknolojik üretim süreçleri dışında kaldığını ve el emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Birçok alanda geleneksel meslek bulunuyor. Bu meslekler her bir il veya ilçeye özgü adlarla icra edilebiliyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen 'Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programı' ile geleneksel mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları, bu mesleklerin icra edildiği iş yerlerinde ise İşbaşı Eğitim Programları düzenliyoruz" diye konuştu.

Geleneksel mesleklerde düzenlenecek kurs ve programların belirlenmesi ile ilgili detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz sektör, meslek ve hedef kitle çerçevesinde ilgili meslek birlik ve odaları, üniversiteler, bu alanda çalışma yapmış kişi ve kurumlar ile diğer kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarıyla iş birliği yapmakta. Bu kapsamda 2016 yılında düzenlenmeye başlanan geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programlardan Kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişi yararlandı. Bu yıl ise Kasım ayı sonuna kadar 5 bine yakın kişi bu kurs ve programlara katıldı" ifadelerini kullandı.



Öncelikle işgücü piyasasında hâlen istihdam ve gelir elde etme olanağının mümkün olduğu geleneksel mesleklerle ilgili kursların düzenlendiğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Mesleki Eğitim Kurslarımıza katılan kursiyerlerimize günlük 40 TL tutarında kursiyer zaruri gideri ödüyor ve kursiyerlerimizin Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırıyoruz" dedi.



Geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programa katılan vatandaşlara maddi destek de sağlanıyor. Geleneksel mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı'na katılanlara programa katıldıkları her bir fiilî gün için 89,40 TL, öğrenci olan katılımcılara 67,05 TL ve işsizlik ödeneği alan kursiyerlere 44,07 TL ödeniyor.