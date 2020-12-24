Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Siyaset, milli yükselişin demokratik irkilişin, fertten topluma buradan da millete kadar uzanan, sosyal ve ekonomik toparlanışın ağırlık merkezidir."

"Ellerini aldıkları kazma kürekle Türkiye'nin kuyusunu kim kazıyorsa, Türk milletine kimler zillleti reva görüyorsa bunu engelleyecek MHP ve Cumhur İttifakı'dır."

"Mevcut vatandaşlık tanımını anayasadan çıkartacak bir melül henüz dünyaya gözlerini açmamıştır. Aksini denemek isteyen varsa hodri meydan, buna teşebbüs ederlerse görürler dünyanın kaç bucak olduğunu."

"Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir."

"AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz"

"HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...