Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak bugün 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı
27.01.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.
Etiketler : Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ,
763210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/763210.aspx
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