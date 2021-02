Türkiye Gazetesi

Kurtulmuş, Halkalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Küçükçekmece 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Sahnede yer alan "İnandığın yolda yürü" sözünün laf olsun diye konulmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Her şeyden önce gitmekte olduğumuz yolun ne olduğunu, hangi istikamette yürüdüğümüzü ve bu yürüyüşün ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, inandıkları yolun hizmet, 83 milyonun birlik, beraberlik ve kardeşliğini kurma yolu olduğunu vurguladı.

Türkiye'de sanayinin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her hafta bir açılışa uzaktan da olsa katıldığını, TÜRKSAT 5-A uydusunu uzaya gönderdiklerini, savunma sanayinde hayal edilemeyecek yerlere gelindiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için üstün bir gayretle adımlarını sağlamlaştırıyor. Karabağ'da zaferle birlikte kazanılan durumun birlikte kalıcı hale gelmesi için, Azerbaycanlı kardeşlerimizle gelecek kurmak için gayret sarf ediyor, mücadele ediyor. Türkiye kapalı Maraş'ın açılmasından sonra Kuzey Kıbrıs yönetiminin daha güçlü hale getirilmesi için hareket ediyor. Türkiye denizlerinde petrol ve doğal gaz aramalarını sürdürerek ekonomimizdeki cari açığı kaldırmak için mücadele ediyor. Biz her an Türkiye'yi daha ileri getirmek için mücadele ederken, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için adım atarken, birileri de Türkiye'nin gündemini lüzumuz tartışmalarla zehirlemeye çalışıyor. Bunu da çok iyi bilmek zorundayız. İnandığımız yoldaki güçlü yolculuğa mani olmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. Söylediklerine cevap vereceğiz. Biz vaktimizi söyledikleriyle zehirledikleri Türkiye gündemleriyle geçirmeyeceğiz. Suyu getirecek biz, testiyi kıracak olan onlardır."

Geçen hafta eski CHP'li bir bakanın "Başörtülü hakimin bana hükmetmesini istemem." dediğini hatırlatan Kurtulmuş, "90'lı yılların sonunda kalan bir tartışmayı Türkiye'nin gündemine getirdi. Çünkü onların zihni böyle çalışıyor. Menderes dönemine gitti. 'Menderes erken seçim kararı alsaydı 27 Mayıs olmazdı.' dedi. CHP zihniyeti hep geriye doğru çalışıyor." diye konuştu.

- "Boğaziçi Üniversitesinde yeni bir denemeyi yapmaya çalışanlar olabilir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözde genel başkanları, ülkenin halk oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'Sözde Cumhurbaşkanı' dedi. Bir başkası hızını alamadı 'Bu Erdoğan'dan kurtulmak için fırtınalar, depremler lazım, seller lazım.' manasına gelen sözler söyledi. Bir başkası devletin kamu görevlilerine 'militan' benzetmesi yaptı. Birileri de yeniden 80 öncesindeki döneme nasıl Türkiye'yi götürebilirler onun hesabını yapıyor. Sokağı işaret edenler aslında bunun hayalini kuruyor. Bu alanlarda son derece uyanık olun. Bütün provokasyonlara karşı milletimizi uyanık tutacağız. Türkiye'nin 2013'ten bu yana yaşadıklarını gözden geçirirseniz, Gezi Parkı eylemlerinden 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte Türkiye şeytanın bile aklına gelmeyecek hinliklerle, hilelerle karşı karşıya bırakıldı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesinde yeni bir denemeyi yapmaya çalışanlar olabilir."

- "Boğaziçi Üniversitesinde pırıl pırıl gençler var"

Türkiye'nin göz bebeği, en iyi üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesinin bilimle araştırmayla dünya çapında öğrencileriyle anılmak varken provokasyonlarla gündeme geldiğini ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu milletin tamamına yakınının kutsalı olan Kabe'ye karşı yapılan hakaret sadece bu işten bir provokasyon çıkarmak çabasıdır. Maalesef bu işe katılan birkaç tane marjinal, sıra dışı insan asla ve asla bu ülkenin gençliğini temsil etmiyor. Boğaziçi Üniversitesinde pırıl pırıl gençler var. Büyük çoğunluğu bu ülkeye kendisini adamıştır. Büyük çoğunluğu annesinin, babasının hayallerini daha ileriye taşımak için gece gündüz gayret eden, pırıl pırıl gençlerden oluşan Boğaziçi Üniversitesinde birkaç tane marjinalin ortaya çıkması o üniversitenin de adını kirletmemeli.

Görüşleri ne olursa olsun, hangi siyasi kanaatte olurlarsa olsunlar hepsinin ortak hedefi Türkiye'yi ileri taşımak olmalıdır. Onun için bu ve benzeri provokasyonlara karşı uyanık olmak, herkesin işini yapması, Boğaziçi Üniversitesinin bilimle araştırmayla ve güçlü bir eğitimle anılmasını sağlamak hepimizin ve özellikle Türkiye'yi yöneten hükümetimizin vazifesidir."

- "Yeni anayasa yapmanın vakti gelmiştir"

Herkesin ihtiyaç duyduğu alanlarda reform çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik, hukuki reformları paylaşacaktır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği artık Türkiye'de yeni, sivil, demokrat, kalıcı bir anayasa yapmanın da vakti gelmiştir." diye konuştu.

Bu kadar yıldır devam eden bu demokrasi mücadelesinde çok zorlu günleri geride bıraktıklarını anlatan Kurtulmuş, AK Parti'nin en önemli başarılarından birinin millet iradesini hakim kılabilmesi olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmiş dönemlerde, 1960, 1981 Anayasa'sının vermiş olduğu antidemokratik yetkileri kullanan vesayet odaklarının Türkiye'yi nasıl dizayn ettiklerini hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de daha ileri, daha demokratik ve daha sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Biz anayasanın milletin tamamını kapsayacak şekilde, kapsayıcı, yaşatıcı bir anayasa olması için on yıllardır fikrimizi söylüyoruz. Anayasa değişikliği derken birilerinin yaptığı gibi kıyıda köşede, kapalı kapılar ardında değil, açık bir şekilde, meşru siyaset zeminlerinde, milletin önünde bu anayasa tartışmasını yapar, Allah'ın izniyle Türkiye'de anayasal değişiklikler konusunda da milletin taleplerini gerçekleştiririz. Birileri olumsuz gündemle hakaretle dillerini üzücü bir şekilde kullanarak vakit kaybettirmek istiyor. Bizim ise yapacak işlerimiz var. İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. İnandığımız yolda canla başla gayretle çalışacağız."

- "Bu provokasyona gelmeyelim"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da AK Parti'nin davasının çalışmak olduğunu belirterek, idealleri ve hedeflerinin 2071'e kadar olduğunu söyledi.

Genel siyasete bakıldığında AK Parti'nin neden bu ülkede devam etmesi gerektiğinin belli olduğunu ifade eden Şenocak, şunları aktardı:

"Boğaziçi Üniversitesi önünde yaşananlar ya da bir haftadır arka perdesine yazılan senaryoları çok yakından takip ediyoruz. Bizim kutsalımız olan Kabe'mizdir. Kabe-i Muazzama'nın resimlerini ayaklar altına alacak kadar alçaklaştılar. Bizim kutsalımızı ayaklar altına alacak basiretsiz insanlardan bahsediyorum.

CHP'ye sesleniyoruz. Öyle sadece kenardan kınıyoruz ifadesini bu millet yemez. Oradaki tiyatronun ne olduğuna yakından bakıyoruz. Tiyatronun arkasındaki oyunculara, destekçilere, yandaşlarına... CHP İl Başkanı denilen militan bunların en büyük yardakçılığını yaptı. Hatırlıyorsunuz değil mi? CHP, sessiz kalarak bu işin dışında kalamazsınız. Oradaki öğrenci kardeşlerimiz, öğrenim üyesi hocalarımız bu provokasyona gelmeyelim."