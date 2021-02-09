Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 yıl önce seçimle gelen Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan terör örgütü mensubu FETÖ'cülerin MİT Müsteşarı ve üst düzey yetkililerini gözaltına almaya çalıştığını anımsatarak "Bu alçak saldırı o zaman Başbakanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve basiretiyle ifşa edilmiş ve engellenmiştir." dedi.

Kadim coğrafyamızda hep iddialı insanların yaşadığını belirten Canbey, "Bu insanların dünyaya söyleyecek sözleri olmuştur. Bu coğrafyanın iddialı insanlarının günümüzde ete kemiğe bürünmüş hali AK Parti kadrolarıdır." diye konuştu.

Vatanını ve milletini seven bu kadroların, milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla ipi dışarıda olanlara Türkiye'de imkan vermeyeceğini ve bunların istediklerini başaramayacağını vurgulayan Canbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ne zaman kendi coğrafyasında emin adımlar atsa, ekonomisini büyütse, dışarıda itibarını yükseltse, milletimizin yüzü gülmeye başlasa bundan rahatsız olanlar ülkemizin huzuruna çomak sokmaya çalıştılar. AK Parti iktidarlarının Türkiye'yi şaha kaldırdığı bir dönemde önce 7 Şubat MİT krizi, arkasından Gezi eylemleri ve sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkemizin enerjisi tüketilmeye çalışıldı ama dünyaya sözü olan Anadolu'nun güzel insanları milli iradeye sahip çıktı, buna izin vermedi ve bundan sonra da vermeyecektir. Tüm bu yaşananlardan ders almayanlar, alamayanlar şimdi de benzer bir senaryoyu, mevzuata uygun bir atama neticesinde göreve gelen bir rektörü bahane ederek sergilemeye çalışıyorlar. Demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk dışı davrananlara bu milletin yargıçları mahkemede, siyaseten bu durumu kullanmaya çalışanlara da milletimiz sandıkta hesabını elbette soracaktır."

CHP'den geçtiğimiz hafta üç milletvekilinin çok ağır ama doğru ifadelerle istifa ettiğini anımsatan Canbey, dün de CHP'nin ağır toplarından ve son Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin istifa ettiğini söyledi.

Canbey, CHP'de istifaların art arda gelmesini merak edenlerin olabileceğini belirterek cevabının aslında çok basit olduğunu, CHP'nin ektiğini biçtiğini söyledi. Canbey, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kasetle, kumpasla genel başkan değiştiren, bir yandan demokrasi ve özgürlük naraları atarken diğer yandan seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'sözde' diyerek millet iradesini hiçe sayan, girdiği her seçimi kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan tek adam tarafından yönetildiği halde bizzat milletimiz tarafından seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza 'tek adam' deme seviyesizliğini gösteren, terör örgütü uzantılarının desteklediği HDP ile kol kola yürüdüğü halde devletin şerefli vali ve kaymakamlarına 'militan' diyen, 'Bana oy vermeyen çiftçinin iki elim yakasındadır.', 'Bana oy vermeyen öğretmen öğretmen değildir.' diyerek toplumu verdiği oya göre kutuplaştıran, Türkiye'nin kırmızı çizgileri olan Mavi Vatan, Kuzey Kıbrıs, Libya, Karabağ gibi milletimizin menfaatine duruş sergilemeleri beklenen konularda gayrimilli bir tutum sergileyen CHP, bu şekilde devam ederse bırakın iktidar yüzü görmeyi ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki dönemde kalamayacaktır."