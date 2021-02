Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı, katettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bir kesimin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de Ahmet Erdoğan Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık ek binası açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre önce bir televizyon programında 76'dan 207'ye yükseltilen üniversitelerin sayılarıyla âdeta dalga geçilirken "Bugün profesörü olmayan üniversiteler var, bunlarla mı övünüyorlar?" denildiğini aktardı. "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesindeki profesör sayısını rektörümüzden duyunca, bu kulakları olup da duymayanlar inşallah duymuşlardır diye temenni ediyorum" diyen Erdoğan, üniversitede 100'ün üzerinde profesörün bulunduğunu, bundan daha fazla doçentin görev yaptığını söyledi.

Geçen günlerde Millî Uzay Programı'nı kamuoyuyla ve tüm dünya ile paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında böylesine iddialı hedefler ortaya koymasının, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırdığını dile getirdi.

"Ama maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kâbus gibi çöküyor. Rahatsız oluyorlar." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

Kimi şakaya vurarak kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini, nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mıdır bilmiyorum. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı, katettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur görmek istiyoruz ama maalesef bu hüsnüniyeti bile hak etmiyorlar. Artık bu ruh hâli siyasi rekabetle, ideolojik çekişmeyle, dünya görüşü farklılığıyla, hatta çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür. Bölünmüş yol, otoyol yaparsınız ne diyorlar, 'buraya uçak mı inecek', havalimanı yaparsınız, 'buraya uzay mekiği mi inecek' derler. Uzay programı açıklarsınız, 'yapacak başka işiniz mi kalmadı' derler. Kurum bütçesiyle birçok farklı kurumun aynı amaç doğrultusunda yürüttükleri projelerin bütçelerinin farkını bilmeden 'bu parayla mı' diye burun kıvırırlar. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Türkiye bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü artırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda, bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık.

2053'E GÖZÜNÜ DİKEN BİR GENÇLİK GÖRÜYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Erdoğan "Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hâle getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun" dedi.

Gençlere önemli mesajlar veren Erdoğan, Millî Uzay Programı'nı hayata geçirecek bir gençlik gördüğünü belirterek, "Rabb’ime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabb’ime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabb’ime hamdediyorum. Peygamber efendimizin 'Allah'ım faydası olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım' hadisine uygun şekilde hayatını tanzim eden gençler görüyorum bugün burada. Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen, 2053'e gözünü diken bir gençlik görüyorum" ifadelerini kullandı.

"BORÇ BULMA TÖRENİ!"

Ömürlerini yatırım, hizmet, eser, bunları hayata geçirmek ve açılışlarını yapmakla geçirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: Bunların ise en büyük marifeti yatırım yapmama, açılış yapmama, temel atmama. En fazlası borç bulma törenleri düzenlemek. Olmayan projeleri, olmayan kredileri ballandırarak anlatırken, kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek de icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat, 'Biz şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık.' diyor. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu belgeleriyle açıkladı. Geçtiğimiz günlerde baktım birisi, öğrenci sayısının 3,5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de bunu allayıp pulluyor, şişirdikçe şişiriyor. Sadece Şahinbey İlçe Belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti ise birileri görmek istemiyor.