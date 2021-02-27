Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hindistan ve Pakistan arasındaki kontrol hattındaki ateşkes anlaşmalarına riayet edileceğine dair yapılan ortak açıklama hakkındaki soruya cevap olarak, ” Hindistan ve Pakistan arasında, 25 Şubat itibariyle iki ülke sınır bölgesindeki Kontrol Hattında ateşkese ve ilgili anlaşmalara riayet edilmesine ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliğin tesisi için önemli bir adımı teşkil eden bu mutabakatın, iki ülke arasında karşılıklı güvenin geliştirilmesine ve yapıcı bir diyalog ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes önemli bir adımı teşkil ediyor
27.02.2021 - 14:16 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes önemli bir adımı teşkil ediyor” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
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