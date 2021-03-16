Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonları sürüyor.

En son kendisine 2 Milyon TL'lik bir makam aracı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik Reform Paketi'ni hedef aldı ve 'lüks araç' eleştirisinde bulundu.

ALTINDAKİ ARACA BAKMADAN "ARABA SALTANATINA SON VERECEĞİZ" DEDİ

"Araba saltanatına son vereceğiz" diyerek hükümeti eleştirdi

Kılıçdaroğlu, vatandaşın kendisine, "Ey Kılıçdaroğlu, sen böyle diyorsun ama peki Türkiye bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar? Neleri yapacaksın, neleri düşünüyorsun?" diye soracağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bunu anlatacağım. Türkiye, bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar? Bir, kamuda israfa derhal son vereceğiz ve bunu tek tek açıklayacağız: Bakanlıklar ve pek çok kamu kuruluşu kiralık binalarda oturuyorlar. Niye kira ödüyoruz? Bütün bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak. Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz. Döviz garantili işler, ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Buna en çok kamyon şoförleri memnun olacak. "

KILIÇDAROĞLU ARAÇ SALTANATI KURDU

Hükümete lüks araç eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun Mart 2020'de kendisine 2 milyon TL'lik makam aracı aldığı biliniyor.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Mercedes Vito Minibüs ve Mercedes S-350 model iki makam aracı bulunan Kılıçdaroğlu söylediklerinin tam tersini yaparak değeri 2 milyon TL olan Audi A8 marka bir lüks makam aracı daha almıştı.

Son olarak kendisine 4000 motor Audi A8 marka zırhlı makam aracı alınan Kılıçdaroğlu'nun araç saltanatına bir yenisini daha eklemek için harekete geçtiği öğrenildi.

TBMM'DEN ARAÇ TALEP ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Takvim'in ulaştığı kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu'nun 8 Mart tarihinde TBMM Başkanlığı'ndan makam aracı talep ettiği ortaya çıktı.

TBMM'den araç talebinin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından yapıldığı henüz araç tahsisinin yapılmadığı öğrenildi.

Takvim