Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan’daki seçimde GERB’nin birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov’a tebriklerini iletti. Bulgaristan’ın Boyko Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.