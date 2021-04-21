Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına ‘konunun takipçisi olun’ talimatını verdi. AK Parti kurmayları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişinin soruşturmanın sonucuna göre hazırlayacağı rapor doğrultusunda, idari boyutuyla ilgili ‘gerekirse’ yeni düzenlemelerin yapılabileceğini ifade etti.

İCRAATLARINIZA BAKIN

Toplantıda bazı AK Parti kurmaylarının, CHP’nin yalan siyaseti yaparak algı oluşturma çalıştığını belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yalanlara cevap vermeyin. Kendi gündemimize, kendi icraatlarımıza bakalım. Tanıtım medyamız, AR-GE birimimiz var. Bütün birimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. Yalanların peşinden koşmayalım. 11 milyonluk teşkilatımız var, hep birlikte bugüne kadar neler yaptık, neler yapacağız, bunları anlatalım” dediği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hazırlığı yaklaşık 2 yıldır devam eden yerel yönetimler yasa taslağıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Erdoğan’ın söz konusu taslakla ilgili ‘çalışmaya devam edin’ talimatını verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, taslakta, belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi, mali yapı ve finansman, sosyal haklar, belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık, belediyelerde teşkilatlanma gibi konular bulunuyor.