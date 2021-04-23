Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın doğal üye olduğu HSK’ya, 4 üye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üye de TBMM tarafından seçiliyor. İlk olarak , TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonları üyelerinden oluşan 52 kişilik Karma Komisyonunda seçim yapılacak. Bir adayın seçilebilmesi için ilk turda en az 35, ikinci turda ise en az 31 oy alması gerekiyor. Aksi hâlde en çok oy alan iki aday arasında kura çekilecek. Cumhur İttifakı’nın üye sayısı ise 30. Yani, Cumhur İttifakı’nın sayısı aday belirlemek için gereken çoğunluğu sağlamaya yetmiyor. AK Parti kulislerinde, herkes tarafından kabul edilen isimlerin olması durumunda muhalefet ile uzlaşmanın sağlanabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları “Uzlaşma olmasa bile son tura kalan 2 üye, Cumhur İttifakı olarak bizim seçtiğimiz üyeler olacaktır” dedi.