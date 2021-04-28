Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çalım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
28.04.2021 - 21:42 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
786322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/786322.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER