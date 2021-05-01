Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kırmızı ve Toprak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
01.05.2021 - 20:56 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 20:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
787061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/787061.aspx
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