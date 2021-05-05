Oktay, sosyal medya hesabından takımın fotoğrafını paylaşarak, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
05.05.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
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