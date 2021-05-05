Oktay, sosyal medya hesabından takımın fotoğrafını paylaşarak, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.