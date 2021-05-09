Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı
09.05.2021 - 23:56 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Etiketler : meral akşener,kemal kılıçdaroğlu,chp,iyi parti,
788975 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/788975.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER