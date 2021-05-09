Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.