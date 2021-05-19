Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" şeklindeki asılsız ifadelerine tepki gösterdi.

ABD'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı şiddetle ilgili sözlerine dair açıklamasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Altun, "Çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum." ifadelerini kullandı.

"KORKAK BİR AÇIKLAMA"

Bu açıklamanın aslında dünyanın dikkatini, İsrail'in işlediği insanlık suçlarından başka bir yöne çevirmek amacıyla yapılmış korkak bir açıklama olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız sadece, ABD yönetiminin de İsrail'in artan işgalinde ve apartheid rejiminde suç ortağı olduğuna dikkat çekmiştir ve buna devam edecektir. ABD'nin İsrail'e askeri destek vermeye devam etmesi ve BM Güvenlik Konseyinin anlamlı bir adım atmasını engellemesi de bunun örnekleridir." dedi.

Ne zaman haklı bir eleştiri yapılsa, İsrail ve müttefiklerinin dikkatleri başka yerlere çekmeye çalışarak "Yahudi karşıtlığı" diye bas bas bağırdıklarını belirten Altun, "Bu artık çok bıktırsa ve bayatlasa da bizi, zalimlere zalim demekten alıkoymayacak." ifadelerine yer verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZLERİNİN YANLIŞ AKSETTİRİLMESİ GİRİŞİMLERİNİ REDDEDİYORUZ"

Mevcut Amerikan yönetiminin sessizliğinin, suç ortaklığının ve hatta "meşru müdafaa" kisvesi altında İsrail'in eylemlerini teşvik etmesinin savunulur bir yanı olmadığına dikkati çeken Altun, "Liderimiz Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmak da suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesidir. Uluslararası topluma ve vicdan sahiplerine, İsrail'in işgaline ve masum sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrıları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz." vurgusunu yaptı.

"İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır." diyen Fahrettin Altun, "Apartheid bir rejimin, işgal ettiği topraklarda masum insanlara zulmetmesine olanak sağlamak ve sonra da dönüp bu zulme karşı çıkanları suçlamak ikiyüzlülüğün dik alasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinin yanlış aksettirilmesi girişimlerini kesinlikle reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanları öldürmekten keyif aldığını söyleyen bir İsrail Başbakanı hakkında konuşmanın Yahudi karşıtlığı olmadığını belirten Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme karşı çıkarken, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Yahudi karşıtlığına da sürekli karşı çıkmıştır. Filistin'in yanındayız. Adaletin yanındayız. İnsanlığın yanındayız." ifadelerini kullandı.