Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, çözümün yol haritasını dünyaya tek tek anlattı.

"Yardım kuruluşlarının bile olduğu binalar bombalanmıştır"

Temel insan hak ve adaletin karşısında sessiz kalmak işlenen suça ortak olmaktır. Mevcut durum Filistinlilerin ibadet özgürlüğünün engellenmesi ve zorla evlerinden tahliye edilmesinden kaynaklanmıştır.

Yardım kuruluşlarının bile olduğu binalar bombalanmıştır. Bu olaylar tamamen savaş suçudur. İsrail'in son Gazze'ye yönelik saldırıları bu toprakları dünyanın en büyük açık alan hapishanesine döndürdü. Bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini gösteren haritadır.

Şu anda yapılması gereken sadece ateşkesin sağlanması değil, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerekmektedir.

"BMGK sorumluluklarını yerine getirmedi"

BMGK sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olması talihsiz ve üzücüdür. Uluslararası barışın korunmasında konsey bir kez daha eylemsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyütür çağrısının nedeni de budur.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmak için ahlaki tepkiler almanın vakti gelmiştir. Gazze'ye insanı yardımların ulaştırılabilmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor.

Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi ve bu saldırıların tekrarının önlenmesi hayati derecede önemlidir

Bu şiddet sarmalından çıkılması da uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Barış içinde bir arada yaşayabilmeleri için barış süreci ve vizyonunu yeniden canlandırılması gerekmektedir. Kudüs'ün statüsünün korunması kalıcı bir çözüm için en önemli unsurdur.

İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen anti-semitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor. Oysa bizler İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi anti semitizmin de de bir insanlık suçu olduğunu düşünüyoruz.

"Kudüs'te seçimlerin yapılmasını engelleyenin İsrail olduğu unutulmamalıdır"

İşlediğiniz suçları örtbas etmek için hemen anti semitik suçlamasına tevessül etmeyin. Biz hiçbir şekilde bu zulüm karşısında susmayacağız. Filistinlilerin arasındaki fikir ayrılıklarının da giderilmesi ve uzlaşıya varılması artık elzemdir. Ancak birleşik bir Filistin bu davayı sahiplenebilir ve Filistin halkının acılarına çözüm bulabilir.

Filistin'deki seçimler de daha fazla gecikmeden yapılmalıdır.

Kudüs'te seçimlerin yapılmasını engelleyenin İsrail olduğu unutulmamalıdır. Filistin halkının özgürlük ve haysiyetli bir yaşam yolundaki meşru talepleri daha fazla engellenemez. Türkiye meşru taleplerinin karşılanması ve hak ve özgürlüklerinin korunması için Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.