Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir paylaşımda şu sözlere yer verdi.

"Dünyanın en mutlu insanı ben olacağım"

"Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım"

Erdoğan'ın paylaşımında, 19 Mayıs'ta Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği sohbetin videosundan bir kesit de yer aldı.