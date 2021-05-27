MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Bahçeli, organize suç örgütü tartışmalarını ele alarak Cumhur İttifakı’nın geleceğine değindi. İttifakın sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, “Türkiye’ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız” ifadelerine yer verdi.
"DERİN KOMPLOLAR BOŞTUR"
Bahçeli şunları kaydetti: Bugün oynanan melanet oyunların Türkiye’mizi yolundan çevirme ihtimali, Türk milletini geri adım attırma şansı elbette düşünülemeyecektir. Millet, irade hürriyetine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu nedenle derin komplolar boştur, densiz kumpaslar boşunadır. Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı, milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır. Bugün kimin kiminle iş birliği yaptığı, kimlerin hangi mahfillerin kuklası hâline geldiği bellidir, belgelidir. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı olmakla birlikte zilletin kapı kulüdür. Milliyetçi Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine karşı Türk milletiyle bir ve beraberdir.
MHP lideri Bahçeli: Bakan Soylu yalnız değildir MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.
Süleyman Soylu'dan Bahçeli’ye teşekkür İçişleri Bakanı Soylu, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar üzerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli: İttifakımız sonuna kadar devam edecek
İttifakın sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Bahçeli, organize suç örgütü tartışmalarını ele alarak Cumhur İttifakı’nın geleceğine değindi. İttifakın sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, “Türkiye’ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız” ifadelerine yer verdi.
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