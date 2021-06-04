Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Anayasa Bilim Kurulu tarafından üzerinde çalışılan ve AK Parti kurmayları tarafından değerlendirilen 128 maddelik yeni anayasanın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan çalışma ile bütün ülkelerin anayasasının tek tek incelendiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin analiz edildiği bu süreçte aynı zamanda ABD, Latin Amerika ülkeleri gibi birçok ülkenin başkanlık sistemi de masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre, yeni anayasada ‘adalet’ vurgusu yapılacak. Mevcut anayasanın 2’nci maddesinde yer alan, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, adalet ve insan haklarına saygılı..." şeklinde yeniden düzenlenecek.

İKİ SEÇENEK MASADA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin esas alındığı yeni anayasada, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için de iki seçeneğin masada olduğu aktarılıyor. Seçeneklerden birinin, Cumhurbaşkanı ile seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, diğerinin de Cumhurbaşkanı’nın tayin ettiği yardımcı olduğu kaydediliyor. AK Parti kulislerinde, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçimine sıcak bakılıyor. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçiminin hem 2012 yılında hem de sonrasında tartışıldığını belirtti. Kurmaylar, o dönemde Brezilya’da yaşanan gelişmelerin önemine dikkat çekerek şunları anlattı: Bizim ilk önerimiz, bir tane yardımcının seçilmesiydi. Brezilya’da bazı gelişmeler oldu. Biz Brezilya’daki gelişmeleri ayrıntılı olarak analiz ettik. O yüzden vazgeçtik. Şimdi yüksek mahkeme hepsini bozdu. Oradaki sosyalist partinin bütün aktörlerini bertaraf ettiler. Brezilya’da bu işin CIA operasyonu olduğu tartışılıyor.

Erdoğan'dan Yeni Anayasa mesajı: Bizim çalışmamız tamamlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan, "Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz, bizim çalışmamız da bitti." dedi.

MECLİS GÜÇLENECEK

Yeni anayasada Meclis’i daha da güçlendirecek adımlar atılacağı da belirtiliyor. Buna göre, daha önce gündeme gelen ancak sonrasında vazgeçilen Bakanların ayda bir Meclis Genel Kuruluna gelerek milletvekillerinin sorularına cevap vermesini öngören bir kanunun eklenebileceği ifade ediliyor.

Yine, zaman zaman tartışmalara neden olan kanun-kararname arasındaki belirsizliklerin giderilmesi öngörülüyor. Yeni anayasa ile hangi kararların kararnameyle çıkarılacağının çerçevesi çizilecek. Onun haricinde kalanlar ise TBMM’de yasayla ile çıkarılacak. Bu şekilde Anayasa Mahkemesinin de işinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

TEKLİF DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Parti kurmayları tarafından söz konusu çalışma değerlendiriliyor. Daha sonra tekliflerin ortak bir şekilde ele alınması için AK Parti ve MHP tarafından komisyon kurulması gündeme gelebilecek.

Bahçeli: 100 maddelik anayasa önerimizin yazımı tamamlandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Partimiz 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır." dedi.