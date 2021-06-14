Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu’nun "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmeler, demografik baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgınının yeni sınamaları beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Bu durum zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte. Bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır." dedi.

YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Türkiye'nin bu anlayışla, bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğinin altını çizen Erdoğan, "Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak’tan Afganistan’a Kafkaslardan Balkanlara Karadeniz’den Akdeniz’e Afrika’ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan’la aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde 'istikrar' mesajı

“DEAŞ’LA GÖĞÜS GÖĞSE ÇARPIŞAN TEK NATO MÜTTEFİKİYİZ”

Günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden birinin terör olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK/PYD’den DEAŞ ve FETÖ’ye kadar birçok terör örgütü ile sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz." dedi.

"DEAŞ’la göğüs göğse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz." diyen Erdoğan, "Sınır ötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik." açıklamasını yaptı.

"Suriye, Irak ve Türkiye’de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşılarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin sınırları aynı zamanda NATO’nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyanın gözü Brüksel'de! NATO Zirvesi başladı NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.

“İTTİFAKIN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU TÜRKİYE'DE”

Türkiye’nin NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk beş, ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk sekiz müttefik arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye’dedir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, NATO’nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır” dedi.

Hazırlıklı olabilmek için müttefikler olarak atılacak adımlar kadar ortakların kapasite geliştirmelerine yapacağı katkıların da önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle işbirliği içinde küresel barış, refah ve istikrarını, özellikle bunu geliştirmeyi sürdürecektir.” diye konuştu.

NATO: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD gibi bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'da bulunan havaalanı gibi kritik altyapıların sürdürülebilir olması için doğrudan diyalog halinde olduklarını söyledi.