HDP'yi kapatma davasında flaş bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi raportörü, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin iddianamenin kabulü yönünde rapor sundu.
İNCELEMESİNİ TAMAMLADI
Alınan bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı. İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.
21 HAZİRAN'DA KARAR VERİLECEK
Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.
HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk inceleme 21 Haziran'da Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemenin ardından iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak 7 Haziran tarihinde AYM'ye gönderilmişti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada 8 Haziran'da raportör görevlendirmişti.