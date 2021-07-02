Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İktidara gelmek için her yolu deneyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin ittifak yanlısı tavırları parti içindeki bazı kişileri rahatsız etmeye başladı. Birkaç CHP'li vekil, partinin giderek sol çizgiden sağa doğru kayması üzerine yönetime karşı birlikte mücadele için harekete geçti. Bu kişilerin başında İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner yer aldı. Şeker ve Cihaner'in içinde olduğu “Muhalif Sol Kanat” ile “Gelecek için biz” grupları, geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde bir araya geldi. İki grup “Gelecek İçin Sol Kanat” adıyla birleşme kararı aldı. Toplantıda Şeker ve Cihaner’in de aralarında bulunduğu 17 kişilik sekretarya belirlendi. Parti yönetimine yönelik eleştiri getirilen toplantıda, CHP’nin yüzünün daha çok sola dönmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca vekil Sera Kadıgil’in CHP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisine geçmesiyle ilgili yaşanan süreç tartışıldı. Bu kapsamda, parti içerisinde aynı durumdan şikâyetçi olan diğer muhalifler ile görüşüleceği bildirildi. "Sol" çizgide devam etmek isteyenlerin, CHP yönetimine karşı ayaklanması için çağrıda bulunuldu. Bunların yanı sıra grup, birçok şehirde toplantılar tertipleyip parti tabanını, Genel Merkez'in hâliyle ilgili bilgilendirecek. Öte yandan, Genel Merkez'in de bu toplantı hakkında bilgi almaya çalıştığı, grup içerisinde kimler olduğunu öğrenmek için uğraştığı aktarıldı.

CHP'li Kadıgil partisinden istifa etti CHP'li Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ettiğini açıkladı.