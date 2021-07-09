Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örgütsel kapasitelerini genişletmek, bölgede CHP’ye olan ilgiyi ve oluşan beklentiyi yönetmek ve bunun sonucunda bölgedeki milletvekili sayısını artırmak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.

Doğu Masası’nın Adıyaman, Ardahan, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’ı kapsadığını belirten Salıcı, proje kapsamındaki çalışmalara bölge milletvekilleri ile Parti Meclisi (PM) üyelerinin katıldığını bildirdi.

24 İLİ KAPSIYOR

Doğu Masası kapsamında 24 il olduğunu ifade eden Salıcı “Kahramanmaraş’tan Ardahan’a kadar 24 ili kendi arasında da grupladık. Birbirine yakın ticari bağı olan, ortak kültürel havza oluşturan illeri grupladık ve oralara milletvekili ve PM üyesi arkadaşlar görevlendirdik. 24 ili 6 gruba ayırdık. Sadece Diyarbakır’ı grup dışı bıraktık. Diyarbakır doğrudan genel merkeze bağlı. Görevli arkadaşlarımız genelde yöreyi bilen insanlar” açıklamasında bulundu.

Doğu Masası’nda görev alanların gittikleri illerde kanaat önderleriyle görüştüklerini belirten Oğuz Kaan Salıcı şunları kaydetti: Doğu Masası’nda görev alan arkadaşlarımız yaklaşık iki aydır sahada. Arkadaşlarımız kahvehaneye gidiyor, esnafla görüşüyor, iş dünyasıyla bir araya geliyor. Doğu Masası süreli bir çalışma değil. Bugün yarın konjonktür değişti-değişmedi, onunla ilgili bir iş değil. Oradaki örgütsel kapasitemize yönelik ‘Tamam artık, ihtiyaç kalmadı, biz güçlendirdik buraları’ diyene kadar çalışmamız devam edecek.

Kılıçdaroğlu'ndan 'AK Parti'ye oy vermek günah' fetvası AK Parti’ye oy verdikleri için daha önce öğretmenleri “Siz hoca falan değilsiniz”, çiftçileri de “İki elim yakanızda” diyerek hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de AK Parti’ye oy veren seçmenlerin günah işlediğini söyledi.

