Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili “Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey, eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener’in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Zamanı geldiğinde halledilebilecek bir konudur” dedi.

İyi Parti ve HDP arasında adaylık kavgası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "HDP, kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

Adaylık, ittifakı vurdu Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini dile getirmesi Millet İttifakı’nın diğer ortakları İyi Parti ve Saadet Partisinde rahatsızlık oluşturdu.