Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesine yaptığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan Ermenistan kadar Ermenistan'ı cesaretlendirenlerin de sorumlu olduğunu kaydetti.

ÇELİK: SALDIRIYI EN KUVVETLİ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ

"Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu." diyen Ömer Çelik, bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetlediğini dile getirdi.

Ermenistan'ın saldırgan politikalarına devam ettiğini belirten Çelik, bu saldırıların bölge barışı için tehdit olduğunu ifade etti.

"ERMENİSTAN BU SALDIRGAN POLİTİKAYLA HİÇBİR ŞEY ELDE EDEMEZ"

"Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur." açıklamasını yapan Sözcü Çelik, "Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar." dedi.

"Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır." ifadelerini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi." açıklamasında bulundu.

"Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir." diyen Ömer Çelik, "Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan’ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir." şeklinde konuştu.

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