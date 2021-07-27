Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'yu resmi törenle karşıladığı öğrenildi. Lourenço'nun içinde bulunduğu makam aracı, Külliye'nin önündeki caddede süvariler tarafından karşılanarak, protokol kapısına kadar eşlik edilerek götürüldü.

21 PARE TOP ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Lourenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lourenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Lourenço, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TÖRENE KATILAN DİĞER İSİMLER

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Angola Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor.

Türkiye ile Angola arasında iş birliği fırsatları değerlendirildi Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Türkiye ile Angola arasında ticari potansiyeli henüz yeterince değerlendirilmemiş ürünlerin bulunduğunu belirtti.