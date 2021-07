Türkiye Gazetesi

Adana’dan karayolu ile Osmaniye’deki yangın bölgesine gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yangın Yönetim Merkezi’nde Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz’dan yangınla ilgili bilgiler aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Osmaniye’deki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının başlamasıyla müdahale edilmesinin arasında 5 dakika zaman olduğunu ifade eden Ömer Çelik, “Osmaniye'de yangın, şu andan itibaren kontrol altına alınmış durumda. Allah'a şükürler olsun ki 3 gündür süren bu yangın, şu an itibariyle ormanda mücadele eden arkadaşlarımızın verdiği bilgi, yangının kontrol altına alındığı yönünde. Şimdi yavaş yavaş soğutma çalışmalarına başlandı. Ayın 28'inde öğleden sonra yangının başlamasıyla yangına müdahale etme arasında geçen süre 5 dakikadır. Orman teşkilatımız yangını birkaç dakika içerisinde tespit etmiş ve anında müdahale etmiştir. Burada kahramanca mücadele verildi. Sayın Valimizin erken bir şekilde aldığı kararlar, milletvekillerimizin sahada gösterdiği gayretler, AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın sahada olması bu felakete karşı güçlü bir duruşun ortaya çıkmasını sağladı. Köylerimizde zarar gören evlerimiz var, bunların hepsinin tespiti yapılmıştır” dedi.

TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASIDIR

Can kaybı olmaması teselli olduğunu söyleyen Çelik, “Osmaniye'mizdeki tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinde can kayıplarımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Orman teşkilatımız şehitler veriyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bütün arkadaşlarımızın tespiti ilk andan itibaren orman teşkilatımız büyük bir bilgiyle, büyük bir gayretle ve büyük fedakarlıkla bu yangına müdahale ettiler. Onların, insanları korumak için, evleri korumak için gösterdikleri gayretleri takdire şayandır. Ben de az önce hem brifingler dinledim, hem de sayın valimizden bilgiler aldım. Sosyal medyada, buradaki açık hava müzesinin, tarihi eserlerin yandığına dair söylentiler dönüyordu. Bu söylentilerin doğru olmadığını müşahede ettik. Yine teşkilatımız, o tarihi alanları da korumak için tedbirleri eş zamanlı olarak almışlar” diye konuştu.

EN KISA ZAMANDA VATANDAŞIMIZIN YARASINI SARACAĞIZ

Osmaniye’de büyük bir başarı olduğunu da sözlerine ekleyen Çelik, “Az evvel brifingde de gördük. Brifingde de gördük ki yangın kısa süre içerisinde büyük bir alana yayılıyor. Ardından ters bir rüzgar çıkıyor ve ters yöne doğru yayılıyor. Kozalaklar 1500 hektar alanın yanacağı kadar büyük bir alana yayılıyor. Kullandıkları teknolojik imkanlar ve bilgi birikimleriyle, orman teşkilatımız güçlü bir mücadeleyle bu yangını kontrol altına almış durumda. Bütün kurumlarımız burada, belediye başkanımız burada. Belediye ekipleri, bütün imkanlarıyla görev başında. AFAD'ımız burada, Kızılayımız burada. Orman teşkilatı 7/24 saat esasına göre çalışıyor. Jandarma teşkilatımız, polisimiz her türlü güvenliği sağlamak için sahadalar. Burada büyük bir birlik ve dayanışma içerisinde bu mücadele veriliyor. Burada alınan kararların hızlı bir şekilde alınması ve sahada hızlı bir şekilde uygulanması neticesinde, şükürler olsun ki son geldiğimiz nokta itibariyle yangın kontrol altına alınmıştır. Bütün Osmaniye'ye, bütün Cebelibereket'e geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın. Devlet milletin devletidir. Biraz evvel muhtarımızla konuştum. 'Yapmamız gereken bir şey var mı?' , 'Bir eksiğiniz var mı?' diye sordum. Bütün kurumlarımızın destek verdiklerini söylediler. Az evvel Cumhurbaşkanımız açıklamasında burayı da afet bölgesi olarak ilan etti. Bu karardan dolayı biz de kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kararla birlikte buradaki yaraların sarılması noktasında daha hızlı bir mücadele verilecektir. Soğutma çalışmalarının ardından, bölge hemen yeşillendirilmeye başlayacak. Bizler hep beraber vatandaşımızın emrindeyiz. Devletimizin imkanlarıyla en kısa zamanda vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Tekrardan geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya ve diğer protokol mensuplarıyla birlikte Karatepe Kilim Kooperatifini ziyaret etti. Daha sonra Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'nde yangından zarar gören evlerde incelemelerde bulunan Çelik ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.