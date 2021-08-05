Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

5 ilde 12 orman yangını için çalışmalar sürüyor. 126 kırsal alanda yangına müdahale yapıldı. Devam edenler yangınlarda 16 suatar, 9 İHA, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri 5250 personel ile bu çalışmalar devam ediyor. 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı.

Sıcaklık, düşük nem ve artan rüzgar yangının durumunu etkiledi. Muğla genelinde 1 hafta yağış beklenmiyor.

Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. 5 günlük nem günlük aşağı yukarı yüzde 20, gece de yüzde 40 ila 50 civarında.

Hasar tespit çalışmalarında 5 il, 18 ilçe, 98 köyde 3714 çiftçi, 31 bin dekar alan, 397 büyükbaş, 3961 küçükbaş, 1353 tarımsal yapı, 1137 alet-makina etkilenmiştir.

Dün Kemerköy Termik Santrali'nde bir yangın tehlikesi atlatıldı. İlk tespitlere göre çok önemli bir hasar almadan santral bu konuyu atlatmış oldu.

Müdahalede araç sayılarımızda mutlaka hesaba katmamız gerekir. Sadece uçak ve helikopter üzerinden konuşmak değil, diğer makineler ve insan sayısı üzerinden de gitmemiz gerekiyor.

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

28 Temmuz'da 49 yangına envanterimizdeki 1 uçak, 21 helikopter ve 206 arazözle müdahale ettik. 4 Ağustos'tan sonra 4 uçak, 16 helikopterle etkin müdahalemize devam ediyoruz.

Son 2 yılda 5 adet büyük yangın yaşadık. Ama son 9 günde 15'i büyük olmak üzere bu yangınların bir kısmı devam ediyor. 16 uçak, 56 helikopter, 7 adet jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor.

Rusya'dan 5 tanker uçak ve 3 helikopter, İspanya'dan 2, Hırvatistan'dan 1 amfibik uçak, Azerbaycan'dan 1 uçak ve 1 helikopter hava söndürme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Katar'dan 65 arama kurtarma personeli sahada çalışmalarına devam ediyor.

YANAN YERLER NE OLACAK?

Yanan yerler tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra yanan ağaçlar en kısa sürede sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak.

Yanan alanların rehabilitasyonu yapılacak ve fidan dikimine hazır hale getireceğiz. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacka. Geleceğe Nefes kampanyasıyla 252 milyon fidan... 252 milyon fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz.

Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kurulmasının vakti gelmiştir.

Akut dönemleri geçebilmek için ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri makine, teçhizat, hava aracı paylaşabileceği ve eğitimlerini paylaşabileceği bir birliğin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle paylaşıyor olacağız.

Asıl en önemli varlığımız insan kaynağımız. Toplam 21 bin 90 personelimiz var. Hava araçlarının toplam kapasitesinde 2002'ye göre yüzde 75 artış var.

İHA'LARIN ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI

İlk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA'ların kullanılması konusu Türkiye'de ilk ve dünyada ABD'den sonra ikinci olduğumuzu kabul edelim.

Bu yıl 9 İHA, 10 drone ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık.

Ağaçlandırmada Avrupa'da 1., dünyada 4. sıradayız. 2019 yılında 11 Kasım gününde Milli Ağaçlandırma Günü Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından biriydi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Bir taraftan yangınla mücadele aynı kararlılık ve aynı disiplinle devam ediyor. Diğer taraftan da vatandaşımızın yangından dolayı karşı karşıya kaldığı tüm meseleleri karşılamaya çalışıyoruz.

54 ayrı birimden 11 bin 844 haneden 36 bin 365 tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki rakam. Bunların bir kısmı KYK'nın misafiri oldu, bir kısmı konteyner ve çadırlarda barınıyor. Diğer bir kısmı da kendi aileleri, yakınlarıyla kalıyorlar.

Yangınla karşı karşıya kalınan meselelerden bir tanesi de insanlarımızın yaşadığı binalar. Muğla ölçeğinde 971 bina 1943 bağımsız bölüm tespiti yapılmıtşrı. Bir bölümü az, bir bölümü orta, bir bölümü ağır hasarlı bir bölümü de yıkıktır. 77 konut acil yıkılacak, ağır hasarlı konumundadır.

Buraya toplam 20 milyon liralık yardım gönderilmiştir. Hem eşya hem de kiraya çıkma yardımları da tespit edildiği andan vatandaşlarımızın hesabına aktarılmaktadır.

Günlük ortalama gerek çalışanlarımız gerekse afetzede vatandaşlarımız için bir beslenme grubunu yöneterek hem Kızılay kendisi hem de diğer sivil toplum organizasyonları koordine ederek vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamaktadır. Şu ana kadar 200 bin litre civarında su dağıtımı sadece Kızılay tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şu ana kadar sadece yangına dışarıdan gelen ve kamu kurum ve kuruluşlarından katılan personel sayısı 2975'tir. 473 de araçtır. Bunların 443'ü itfaiyedir.

Azerbaycan'dan 110 personel ve 54 araç Türkiye'ye intikal etmiştir ve sahada çalışmaktadırlar.

6 bin 563 personel aktif olarak çalışmaktadır, 610 da araç tüm çalışma gruplarımızda çalışmasına devam etmektedir.

Tam elektrik verilemeyen 1 tek mahalle var. Yaklaşık 10 km'lik bir hat var tamiri gereken. 103 elektrik direğimizde de hasar var.

552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Bugün itibarıyla 35 ayrı mahalle ve 6 ilçede yangınla mücadele edilmektedir. Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Milas.

Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu paylaştı Bakan Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alındığını, Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.