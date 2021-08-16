Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın erken seçim tarihi belli oldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Vali Mary Simon ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada ülkenin erken seçim tarihinin 20 Eylül olduğunu açıkladı.

“GELECEK 10 YIL İÇİN KARAR ALACAĞIZ”

Trudeau, Simon’ın görüşmede parlamentonun feshedilmesini onayladığını ve 44’üncü federal seçimin resmen başladığını duyurdu. Trudeau, "Yalnızca önümüzdeki aylar için değil, gelecek on yıllar için de geçerli olacak kararlar alacağız. Kanadalılar söz hakkını hak ediyor. Onlara vereceğimiz şey tam olarak bu" dedi.

SEÇİM KAMPANYALARI 36 GÜN SÜRECEK

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından seçim kampanyaları yalnızca 36 gün sürecek ve Kanada seçim yasalarının izin verdiği en kısa seçim kampanyası olacak. Seçimde parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.

Kanada erken seçime gidiyor Kanada erken seçime gitme kararı aldı. Başbakan Justin Trudeau, seçimin hangi tarihte yapılacağını açıkladı.

Kanada'da kamu çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunlu olacak Kanada hükümeti, federal kamu hizmeti çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Kanada'da aşı pasaportu dönemi sonbaharda başlıyor Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Mendicino, koronavirüs aşılarından iki dozu da olanlara, uluslararası seyahatlerde kullanılmak üzere aşı pasaportu verileceğini açıkladı.