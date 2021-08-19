Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush'u Moskova'da konuk etti. Lavrov mevkidaşı Mangoush ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

“BU TÜR SÜREÇLERİ HER ŞEKİLDE TEŞVİK EDECEĞİZ”

Taliban'ın ülkedeki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendiren Lavrov, "Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın çağrısıyla eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin de katılacağı bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Taliban'ın, Afganistan'daki diğer siyasi güçlerle diyaloğa girmek istediklerine dair açıklamasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür süreçleri mümkün olan her şekilde teşvik edeceğiz ve bu niyetleri somut eylemlere dönüştürmek için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

“TALİBAN HENÜZ AFGANİSTAN TOPRAKLARININ TAMAMINI KONTROL ETMİYOR”

Afganistan'daki durumu, edinilen raporlar çerçevesinde gazetecilere aktaran Bakan Lavrov, "Birincisi, Taliban henüz Afganistan topraklarının tamamını kontrol etmiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Ahmed Mesud’un direniş güçlerinin yoğunlaştığı Panjshir Boğazı’ndaki duruma dair raporlar var. Fakat bu, yalnızca konumumuzu daha tutarlı hale getiriyor ve tüm Afganistan'ın iç savaşa sürüklendiği bir durumda, tüm muhalif Afgan güçlerinin, tüm etnik-dini Afgan gruplarının katılımıyla ulusal diyaloğa acil geçişin gerekliliğini destekledik" ifadelerini kullandı.

“TEMSİLİ BİR HÜKÜMET KURMAYI DESTEKLİYORUZ”

Ayrıca, temsili bir hükümet kurmayı mümkün kılacak bir ulusal diyaloğu hala desteklediklerinin altını çizen Lavrov, "Tıpkı şimdi olduğu gibi, Taliban Kabil'de, diğer kentlerin ve Afganistan vilayetlerinin çoğunda esas olarak iktidarı ele geçirdiğinde; temsili bir hükümet kurmayı mümkün kılacak aynı ulusal diyaloğu hala destekliyoruz ve bu, daha sonra Afganistan halkının desteğiyle birlikte bu uzun süredir acı çeken ülke için nihai bir çözüm için anlaşmalar geliştirecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmek lazım. Biz önce tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet mi? Kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek "dedi.

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı" dedi.

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