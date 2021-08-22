Uluslararası Kırım Platformu’nun Kuruluş Zirvesi’ne katılmak için Ukrayna’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev’e indi.
HAVALİMANINA İNİŞ YAPTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Sanayiler Bakanı Oleg Uruskiy karşıladı.
Ukrayna’dan Johnson & Johnson aşısına onay Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, ABD merkezli Johnson & Johnson firmasının ürettiği Janssen isimli Covid-19 aşısının kullanımına onay verildi.
Isparta Havalimanı'ndaki 5 Ukrayna helikopteri müdahaleye hazırlanıyor Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale etmek için hazırlıklara başladı, Türk pilotları da eşlik edecek.
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