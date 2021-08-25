Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Eylül Cumartesi Afyonkarahisar'da açılış toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

5 Eylül'de Bursa'da başlayacak ilk bölge istişare toplantısının ardından ise Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara'da bölgesel toplantılar gerçekleştirilecek. Böylece 4 Eylül'de start alacak toplantı maratonu, 3 Ekim Pazar günü Ankara'daki son toplantıyla tamamlanmış olacak.

Toplantılarda Meclis çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konuları ele alınacaktır. Meclis çalışmalarıyla ilgili üzerinde durulacak hususların başında yeni anayasa hazırlıklarıyla Cumhur İttifakı bünyesinde bu hususta sağlanan mutabakat ve konunun Meclis gündemine getirilmesi gelmektedir. Cumhur İttifakı 2023 vizyonu ve o tarihte yapılacak seçimler için devam edecek olmakla birlikte bu siyasi mutabakatın Türkiye'nin bütün 21. yüzyılı kapsayacak küresel hedefler doğrultusunda sürdürülmesi hususu üzerinde durulacaktır.

Yalçın, istişare toplantılarında yürütmeye hız kazandıran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin mevcut işleyişi ve yeni yapısal düzenlemelerin, iç siyasetten ekonomiye, sosyal konulardan dış politikaya kadar Türkiye gündemini işgal eden önemli hususların da ele alınacağını belirtti.

Semih Yalçın: Kirli pazarlıklar geride kalmalı “CHP, iktidarı rüşvet, lütuf ve ihsanla elde etme peşinde. İP de, Davutoğlu, Babacan ve CHP arasında gidip gelecek. Artık Güneş Motel benzeri pazarlık masaları kurulmamalı.”