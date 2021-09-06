Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisinden yardım isteyen bir kadın ile ilgili anısını anlatırken 'komik' olarak tabir eden ve büyük tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın durumu partinin MYK toplantısında ele alındı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tanju Özcan'ın disiplin kuruluna 'uyarılması' talebiyle sevk edildiğini açıkladı.

Bugün toplanan CHP MYK'da baraj tartışmalarından ekonomiye, dış politikadan koronavirüse kadar pek çok konu masada yer aldı. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine on kat zam yapacağını belirten Özcan, genel merkez ile ters düşmüştü. Kararından geri adım atmayan Özcan, geçtiğimiz günlerde başka bir skandala daha imza attı. Özcan, kendisinden yardım isteyen bir kadın ile ilgili imalı ifadeleri nedeniyle tepki topladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın sözlerine ilişkin, "Bu ifadeler kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"YAKIŞIKSIZ İFADELERİ KABUL ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP MYK sonrasında Faik Öztrak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, Özcan hakkında alınan kararı, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir kadın vatandaş hakkında söylediği yakışıksız açıklamayı kabul edemeyiz. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özürü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın hemşehresi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi" ifadelerini kullanarak duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına zam yapılacağını açıklayan ve büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.