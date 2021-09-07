Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; İlişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduk. İş birliğini geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Kongo ile güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliğimize devam etmek istiyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyoruz. FETÖ'nün Kinşasa'daki okulu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfına devretmiştir. Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Başbakanlığım ve Cumurbaşkanlığım döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin bu tarihi ziyaretinin ülkelerimizin hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi:Bu samimi misafirperverlik için size çok teşekkür ederim. İlk kez Kongo Demokratik Cumhuriyet bir devlet başkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştiriyor. Bu bizlerin iş birliğine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazır olduğumuzun göstergesidir. Siz birçok konuyu dile getirdiniz. Görüşmelerimizde ikili konuları aktardınız. Burada Kasım ayında Türkiye Afrika Zirvesi'ni görüşmeyi ele aldık.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazan - kazan esasına dayalı yeni bir süreci başlatalım. Şu andaki ticaret hacmi bu iki ülkeyi aslında yansıtacak bir ticaret hacmi değil. Şimdi ilk etapta dedik 250 milyar dolarlık bir ticaret hacmi belirleyelim. Yaz kış demeden biz Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne iadeyi ziyaret yapacağız. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin her alanda yanında olacağız.

AFGANİSTAN'DAKİ SON GELİŞMELER

Biz şu an itibarıyla Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada olumlu gelişmeler henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduuk koruyoruz. bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa tabii ki biz de buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız. Şu an itibarıyla az önce biliyorsunuz yani buna kalıcı demek zor ama bir geçici kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder biz bilemeyiz. Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir.