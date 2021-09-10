Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün öğle saatlerinde Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Reşadiye Camii’nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrası Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve valilik ziyaretine katılan heyet ile birlikte Kıbrısşehitleri Caddesi'nde esnafları ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, esnaflara karanfil hediye etti.

"BU BAYRAK ALTINDA HEPİMİZ BERABERİZ"

Yoldan geçen vatandaşlarla ve esnafla sık sık sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, kendisine iletilen talepleri dinledi. Sohbet esnasında “Başka bayrak yok” diyen bir vatandaşa Çavuşoğlu, “Bu bayrak altında hepimiz beraberiz” dedi.

Huzurevinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan 75 yaşındaki amcayla da sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, “Orada kalan tüm büyüklerimize selam söyleyin” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 'Düne göre daha iyi durumdayız' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’taki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. 5 ilde, 14 noktada yangının sürdüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Yarın için rüzgar hızını kısacak, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Başka ülkelerin yardımlarından incinmeyiz Birçok ülke, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelede destek olmak için harekete geçti. Bu konu hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Bu, gurur meselesi yapılacak bir durum değil. Bu bir afettir, dayanışma önemlidir" dedi.